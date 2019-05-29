Чайка рассказал о проблемах в сфере капремонта

Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал работу сферы капремонта. По его словам, графики работ часто не соблюдаются, нередко происходят хищения.

«Программы капремонта ежегодно в полном объеме не выполняются, собранные с населения на данные цели денежные средства не используются», — цитирует генпрокурора «РИА Новости».

Кроме того, нарушения часто происходят на этапе формирования программ. Например, планируется модернизация домов, которые давно пора снести.

Еще одна проблема — нарушения на конкурсах при выборе подрядчиков и ослабленный контроль за результатами работы.

«При осуществлении капремонта нередко используются некачественные материалы, нарушаются технологии, не соблюдаются сроки его выполнения. Нами совместно с Минстроем реализуются меры для усиления контроля за работой региональных операторов, эффективным использованием средств капремонта, соблюдением графиков его проведения», — отметил Чайка.

В феврале стало известно, что жители Саянска (Иркутская область) платили взносы за обслуживание лифтов, которые не работали во время капитального ремонта. Компания, которая получила предоплату за установку лифтов, но нарушила сроки, оштрафована на 14,5 млн рублей.