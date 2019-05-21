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Здание Госдумы могут признать аварийным из-за обнаруженных в фундаменте пустот

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Здание Госдумы в Охотном Ряду могут признать аварийным. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

Рабочие обнаружили пустоты в фундаменте здания. Эту информацию озвучили в ходе последнего заседания совета Думы. По словам Лебедева, провалы находятся в двух местах. Здание может быть признано аварийным, если строители обнаружат хотя бы еще одну пустую полость, уточняет НСН.

Строители решили обследовать фундамент перед началом ремонта зала пленарных заседаний, передает RT.

В настоящее время изучение фундамента продолжается.

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