Здание Госдумы могут признать аварийным из-за обнаруженных в фундаменте пустот

Здание Госдумы в Охотном Ряду могут признать аварийным. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

Рабочие обнаружили пустоты в фундаменте здания. Эту информацию озвучили в ходе последнего заседания совета Думы. По словам Лебедева, провалы находятся в двух местах. Здание может быть признано аварийным, если строители обнаружат хотя бы еще одну пустую полость, уточняет НСН.

Строители решили обследовать фундамент перед началом ремонта зала пленарных заседаний, передает RT.

В настоящее время изучение фундамента продолжается.