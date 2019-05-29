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Годовалый ребенок выпал из окна в Башкортостане

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Годовалый мальчик пострадал при падении из окна на четвертом этаже в Башкортостане. Ребенок самостоятельно забрался на подоконник и оперся на москитную сетку.

Инцидент произошел в Баймаке. По данным очевидцев, ребенок выпал из окна на четвертом этаже, когда его родители были дома. При падении мальчик получил перелом бедра. Его госпитализировали, сообщает ИА «Башинформ».

Очевидцы уточнили, что семья благополучная.

В правоохранительных органах напоминают, что в присутствии маленьких детей окна необходимо держать закрытыми или открывать только на вертикальное проветривание. Также нельзя разрешать детям играть на подоконниках.

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