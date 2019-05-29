Девочка погибла при падении на заброшенной стройке в Новосибирске

Следователи проводят проверку по факту гибели малолетней девочки на территории заброшенной стройки в Новосибирске. Она упала с высоты третьего этажа.

По данным правоохранительных органов, девочка с двумя друзьями пробралась на территорию стройки по улице Волховской. Она поднялась на третий этаж и упала. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако на момент прибытия медиков ребенок скончался.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили очевидцев трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает vn.ru. В рамках расследования будет установлен застройщик здания и дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за строительство на территории Ленинского района.

Отдельно будет проведена проверка всех недостроенных зданий в Новосибирской области на предмет доступа к ним людей.