Девочка погибла при падении на заброшенной стройке в Новосибирске
Следователи проводят проверку по факту гибели малолетней девочки на территории заброшенной стройки в Новосибирске. Она упала с высоты третьего этажа.
По данным правоохранительных органов, девочка с двумя друзьями пробралась на территорию стройки по улице Волховской. Она поднялась на третий этаж и упала. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако на момент прибытия медиков ребенок скончался.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили очевидцев трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает vn.ru. В рамках расследования будет установлен застройщик здания и дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за строительство на территории Ленинского района.
Отдельно будет проведена проверка всех недостроенных зданий в Новосибирской области на предмет доступа к ним людей.