Четырехлетний ребенок выпал из окна в Орле

Следственный комитет начал проверку по факту получения травм четырехлетним мальчиком в Орле. Ребенок выпал из окна.

Инцидент произошел в Советском районе. По данным правоохранительных органов, ребенок находился дома с мамой, братом и сестрой. Мальчик зашел в спальню, где на проветривание было приоткрыто окно, забрался на подоконник, распахнул окно и выпал, сообщает InfoOrel.ru.

С множественными травмами мальчик был госпитализирован. По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске проводится проверка по факту падения из окна на третьем этаже четырехлетней девочки. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать ребенка.