Ребенок пострадал при падении из окна в Великом Новгороде

Следователи проводят проверку по факту госпитализации трехлетнего ребенка в Великом Новгороде. Мальчик выпал из окна на четвертом этаже.

По данным правоохранительных органов, малыш находился дома с матерью. Он остался без присмотра и в этот момент решил забраться на подоконник. Мальчик оперся на москитную сетку и в результате упал с высоты четвертого этажа. Об этом пишет ИА FlashNord.

Ребенок был госпитализирован, врачи выявили у него травму грудной клетки. Следователи намерены провести проверку по факту несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Челябинске девочка выпала из окна на третьем этаже. Медики не смогли реанимировать ребенка.