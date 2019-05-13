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Проверку организовали по факту падения ребенка из окна в Челябинске

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В Челябинске следователи организовали проверку по факту падения четырехлетней девочки из окна. Она получила различные травмы, от которых погибла.

Как рассказал сайту 1obl.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, доследственную проверку проводят следственные органы СК РФ по Челябинской области. По предварительным данным, ребенок выпал из окна на третьем этаже, оставшись без внимания взрослых.

Трагедия произошла в субботу, 11 мая, в Челябинске. Маленькая девочка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. Девочка выпала из окна третьего этажа. Оперативно прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи установят, по какой причине девочка осталась без присмотра возле окна.

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