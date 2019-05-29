Аквапарк и ледовый дворец могут построить в Томске

Власти Томска обсуждают возможность строительства аквапарка и ледового дворца в районе поселка Хромовка. Специалисты ведут расчет стоимости проекта.

Для проектов уже есть потенциальные инвесторы. Предполагается, что ледовый дворец можно будет трансформировать в концертную площадку на 2,5 тыс. человек. Кроме того, рядом с дворцом спорта предлагается построить аквапарк. Совместное размещение и единая инфраструктура позволят сократить стоимость содержания комплексов. Об этом пишет РИА «Томск».

По словам депутата Томской думы Константина Белякова, в Европе аквапарки строят в городах с меньшим населением, чем в Томске. Уже есть инвесторы, которые заинтересовались проектами, теперь для них ведется расчет стоимости и сроков окупаемости.