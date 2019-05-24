Проект стадиона для ФК «Томь» начали готовить в Томской области

Стартовала разработка проекта футбольного стадиона в Томске, сообщила со ссылкой на главу региона Сергея Жвачкина пресс-служба областной администрации. Новая арена станет местом проведения домашних игр футбольной команды «Томь».

Как напоминает «РИА Томск», обсуждалось два варианта размещения стадиона на левом берегу Томи: напротив микрорайона Северный парк и между реками Сенная Курья и Томь. Проект может стать дополнительным стимулом в поисках инвесторов для строительства левобережной дороги.

«Томь» — российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ.