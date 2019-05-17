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Футбольный стадион «Москвич» будет реконструирован

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Московские власти 17 мая выдали разрешение строителям на реконструкцию футбольного стадиона «Москвич». Также построят стрелковую галерею и открытые сооружения для занятия легкой атлетикой «Спортивной школы олимпийского резерва «Москвич».

«Срок действия разрешения на строительство — до февраля 2021 года. Застройщиком выступает предприятие «Большая спортивная арена Лужники», — цитирует «Интерфакс» председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Он отметил, что на обновленном стадионе можно будет проводить соревнования по легкой атлетике и футболу. Также жители Москвы смогут приходить самостоятельные тренировки на свежем воздухе и в залах.

После реконструкции футбольная арена станет соответствовать второй категории стадионов по стандарту Российского футбольного союза (РФС).

Ранее 15 мая сообщалось, что в городе Рошаль Московской области в 2021 году откроется новый стадион.

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