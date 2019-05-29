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Инвентаризацию лесов проведут на территории Крыма

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Государственная инвентаризация лесов пройдет в Крыму и Севастополе. Это первый учет лесных территорий на полуострове.

По данным Рослесинфорга, государственная инвентаризация лесов в России в прошлый раз проводилась в 2008 году. На тот момент Крым входил в состав Украины, поэтому у ведомства нет актуальных сведений о лесах полуострова. Мониторинг стартует в середине июня, сообщает ИА «Крыминформ».

Работы по определению количественных и качественных характеристик лесов затронут 11 лесничеств на площади 271,9 тыс. га. В работе по закладке постоянных пробных площадей будут участвовать три полевые бригады. Также специалисты оценят качество и эффективность мероприятий по защите и воспроизводству лесов, а также использованию лесов на территории Куйбышевского лесничества.

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