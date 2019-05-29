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Правила выгула домашних животных изменятся в Алтайском крае

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Депутаты в Алтайском крае рассмотрят проект закона, вносящий изменения в правила выгула и содержания домашних животных. Владельцам предстоит ограничивать свободу передвижений питомцев на ряде территорий.

В числе новых правил значится обеспечение владельцем уборки продуктов жизнедеятельности питомца в месте выгула. Кроме того, хозяин должен обеспечить безопасность других людей и животных, а также сохранность имущества. Будет запрещено свободное перемещение животного при переходе дороги, в лифте, помещениях общего пользования, во дворах жилых домов и на детских площадках. Об этом пишет altapress.ru.

В качестве нового принципа законопроект предусматривает отношение к животным как к существам, которые могут испытывать эмоции и страдания, а также ответственность владельца за судьбу питомца. В прошлой редакции закона в качестве основных принципов называлось гуманное отношение к животным и соблюдение санитарных правил.

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