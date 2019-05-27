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Схему записи к врачам через интернет поменяют в Алтайском крае

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В Алтайском крае с 1 сентября изменится система записи в поликлиники через интернет. Это можно будет сделать только имея аккаунт на едином портале госуслуг gosuslugi.ru.

Как рассказал altapress.ru директор медкластера Алтайского края Виталий Азанов, сейчас пациент может записаться к врачу в регистратуре поликлиники или через интернет, в мобильных приложениях или на сайте gosuslugi.ru. Однако осенью для этого необходима будет подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг.

В соответствии с нацпроектом «Здравоохранение», основная задача нововведения – предоставление максимальной информации для пациента на портале госуслуг. Здесь должны быть собраны все медицинские данные, необходимые человеку.

Так, уже в 2020 году жители Алтайского края смогут получить на портале результаты своих исследований и выписки из стационаров. Кроме того, новая система записи к врачу станет более совершенная с точки зрения безопасности. Также в будущем планируется отказаться от бумажного документооборота.

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