Жилищные сертификаты для сирот могут ввести в Алтайском крае

Власти Алтайского края не исключают введения жилищных сертификатов для детей-сирот. Вопрос поручил рассмотреть спикер краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Как отмечает altapress.ru, подобная практика уже существует в Приморском крае и Самарской области. Жилищные сертификаты получают дети-сироты старше 25 лет, которые имеют удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых уже вынесены судебные акты. А ранее президент РФ Владимир Путин не исключил возможности введения такой практики по всей стране после тщательного изучения этого вопроса.

По словам Романенко, опыт интересен, однако необходимо учитывать и то, как сироты будут распоряжаться сертификатами, не повлечет ли это каких-то криминальных историй. Он также распорядился определить схему решения жилищного вопроса. В Алтайском крае около 7,3 тыс. детей-сирот имеют право на получение жилья.

Ранее сообщалось, что глава Алтайского края Виктор Томенко отправил членов регионального правительства на последние звонки в школы.