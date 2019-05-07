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Ключи от квартир вручили детям-сиротам в подмосковной Коломне

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В городе Коломна (Московская область) глава города Денис Лебедев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

«В этом году вы одни из первых получаете ключи от новых квартир. Это, безусловно, хорошее подспорье для вашей дальнейшей жизни. Здесь вы будете жить самостоятельно, создавать семью, воспитывать детей и строить свое будущее», - приводит слова Лебедева интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ключи от нового жилья получили двое человек. Квартиры располагаются на улицах Лесная и Калинина.

В общей сложности в 2019 году в Московской области планируют обеспечить жильем 623 человека в 62 муниципалитетах. На эти цели направят 1,6 млрд рублей.

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