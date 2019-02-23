Правительство РФ утвердило график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов на 2019 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Всего в этом году выдадут 7151 сертификат на 16,24 млрд рублей. Их получат военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, которым предстоит увольнение со службы; люди, пострадавшие при радиационных авариях и катастрофах; вынужденные переселенцы, а также переселенцы с Крайнего Севера и с территории Байконура.

Кабмин ежегодно утверждает такой график в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

Ранее 20 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал правительство РФ и Центрoбанк разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.