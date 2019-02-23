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Правительство РФ утвердило график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов на 2019 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Всего в этом году выдадут 7151 сертификат на 16,24 млрд рублей. Их получат военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, которым предстоит увольнение со службы; люди, пострадавшие при радиационных авариях и катастрофах; вынужденные переселенцы, а также переселенцы с Крайнего Севера и с территории Байконура. 

Кабмин ежегодно утверждает такой график в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

Ранее 20 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал правительство РФ и Центрoбанк разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

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