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Ловлю крабов легализуют в Мурманской области

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Власти Мурманской области намерены легализовать любительскую ловлю крабов. Врио губернатора Андрей Чибис обсудил данную тему с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

По мнению Шестакова, до ввода легального вылова крабов необходимо установить норму ежедневного вылова для собственных нужд, определить места для вылова, а также подготовить список разрешенных орудий лова. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Поправки будут внесены в законодательство до конца года.

Кроме того, на встрече обсуждалось создание единой системы взаимодействия рыбаков и морского рыбного порта.

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