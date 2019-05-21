Единый туристический бренд создадут для Мурманской области

В план развития Мурманской области на 2019 год добавится пункт о создании единого туристического бренда. Такое решение приняли на совещании в правительстве региона.

Планируется формирование четырёх кластеров – «Хибины», «Беломорье», Ловозерский и Печенгский кластер. Вдобавок, на совещании предложили внести к предложенному прото-кластеры Мурманск и Териберка, передает ИА «Би-порт».

Все они должны быть объединены под зонтичным брендом Мурманской области, который будет продвигаться на российском и международном рынках. Планируется к 2025 году превысить отметку в 500 тыс. туристов ежегодно.