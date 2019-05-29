Детская железная дорога в Оренбуржье открывает сезон

С 31 мая начинает работу Оренбургская детская железная дорога. Поезд будет курсировать по набережной реки Урал.

Этим летом составы будут ходить по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Они отправятся со станции «Комсомольская» и проследуют до станции «Кировская». Билет для ребенка от 5 до 14 лет стоит 25 рублей, а с 14 лет и старше — 50 рублей.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», по традиции управлять подвижным составом будут подростки. Детская железная дорога действует в Оренбурге уже 66 лет.

Ранее сообщалось, что с 26 мая детскую железную дорогу запустили в Хабаровске.