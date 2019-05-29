ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом 29 мая сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — цитирует его ТАСС.

Замминистра отметил, что предприятие-производитель этих самолетов — «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод («КнААЗ») постоянно работает над модернизацией истребителя, в том числе с учетом сирийского опыта. В частности, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Накануне Криворучко заявил, что модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.