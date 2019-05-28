В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52

Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году. Об этом во вторник, 28 мая, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«В настоящее время идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета Ка-52. По плану ОКР, [модернизация] должна завершиться в 2022 году», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь, гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский пояснил, что модернизированный «Аллигатор» получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. Кроме того, по итогам применения в Сирии Минобороны потребовало повысить защищенность вертолета.

Ранее в мае стало известно, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса приступили к производству партии в 100 вертолетов Ми-28НМ, которые будут поставлены Воздушно-космическим силам (ВКС) России до 2027 года.