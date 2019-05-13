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Путин в Казани осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, осмотрел в Казани образцы авиатехники, размещенные на аэродроме завода имени Горбунова.

Как сообщает «РИА Новости», главе государства показали модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22.

Кроме того, внимание президента привлекла размещенная здесь же вертолетная техника, которая также производится в Татарстане. Путин поднялся на борт новейшего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, осмотрел и ознакомился с характеристиками модификаций вертолета «Ансат».

Также в отдельном ангаре президенту был представлен самолет Ту-214.

Путин в понедельник посещает Казанский авиационный завод имени Горбунова — филиал ПАО «Туполев» в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.

В конце февраля стало известно, что первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года. Договор о поставке двух вертолетов был заключен еще в 2017 году.

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