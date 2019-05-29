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В Омске устроят «Хвостатый забег»

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В Омске состоится соревнование ездовых собак «Хвостатый забег». Оно пройдет 2 июня на территории 14-го военного городка. В этом месте соберутся более 100 собак различных пород: бигли, терьеры, хаски, маламуты и голдены.

Организует «Хвостатый забег» Омская федерация ездового спорта, Центр спортивно-служебного собаководства и центр зоотерапии при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторы рассказали ИА «Омскрегион», что самой волнующей частью соревнований станет забег участников с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении собак-терапевтов. Дистанция составит 100 метров.

Также в программе – соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта, трюковые выступления дрессированных собак и веселые старты для самых маленьких.

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