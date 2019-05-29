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Трамп оскорбил Байдена словами Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Дональд Трамп рассказал, что его заявление о бывшем вице-президенте США Джо Байдене — на самом деле смягченная версия цитаты Ким Чен Ына. Об этом он 28 мая написал в своем Twitter.

По словам Трампа, он часто вспоминал Байдена во время поездки в КНДР. Именно тогда он назвал его «сонным».

«Ким Чен Ын назвал его «идиотом с низким IQ» и многими другими словами, тогда как я более мягко процитировал председателя Кима — «человек с низким IQ». Кого это могло расстроить?» — написал Трамп.

Джо Байден объявил о своем участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 и 2008 годах, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

27 апреля стало известно, что о готовности проголосовать на предстоящих выборах за Байдена заявили 43% респондентов. Поддержать нынешнего главу государства согласились 37%.

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