Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности созвать встречу в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), как только сложатся необходимые для этого условия.

«Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Макрон отметил, что собирается в ближайшее время провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и не исключил своего визита в Киев.

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами ФРГ Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. При этом подготовка встречи в нормандском формате не обсуждалась, однако вопросы на тему Украины поднимались.