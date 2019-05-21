Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Макроном и Меркель

В ходе телефонных переговоров российского президента Владимира Путина с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном не обсуждались вопросы о встрече в нормандском формате (Россия, Украина, Германия, Франция) и о саммите Россия–Турция–Германия–Франция по Сирии. Такое заявление сделал во вторник, 21 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В конкретном плане пока нет», — сказал Песков агентству «РИА Новости», отвечая на вопрос, договорились ли стороны о встрече в нормандском формате или четырехстороннем саммите по Сирии.

Телефонный разговор Путина с Макроном и Меркель состоялся ранее во вторник. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы ядерной программы Ирана.

В частности, российский лидер обратил внимание на то, что, несмотря на смену украинского руководства, вступление в силу закона об особом статусе Донбасса должно оставаться приоритетным вопросом. Кроме того, Путин сделал акцент на украинском законе о госязыке, обсуждение которого было заблокировано ранее в Совете безопасности ООН.