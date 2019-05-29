На CNN International пройдут сокращения из-за убытков

Международная сеть CNN International оказалась убыточной и теряет $10 млн в год, сообщил 28 мая глава CNN Джефф Цукер.

На встрече с сотрудниками компании в Лондоне он заявил, что СNN планирует существенно сократить лондонский офис американской телекомпании, пишет The Guardian.

Такие меры грозят увольнением десяткам сотрудников.

Кроме того, принято решение о закрытии дискуссионной программы CNN Talk. Вместо нее будут показывать больше передач основной американской сети.

Сотрудники лондонского офиса заявили, что подобные решения стали для них шоком.

7 мая сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.