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На CNN International пройдут сокращения из-за убытков

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Международная сеть CNN International оказалась убыточной и теряет $10 млн в год, сообщил 28 мая глава CNN Джефф Цукер.

На встрече с сотрудниками компании в Лондоне он заявил, что СNN планирует существенно сократить лондонский офис американской телекомпании, пишет The Guardian.

Такие меры грозят увольнением десяткам сотрудников.

Кроме того, принято решение о закрытии дискуссионной программы CNN Talk. Вместо нее будут показывать больше передач основной американской сети.

Сотрудники лондонского офиса заявили, что подобные решения стали для них шоком.

7 мая сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.

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