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В Афинах сожгли машину журналистки CNN Greece

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Фото: Global Look Press/Marios Lolos
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Неизвестные подожгли автомобиль журналистки CNN Greece Мины Карамитру в Афинах. Сотрудник телеканала занималась репортажами на криминальные темы.

Как сообщается на сайте телеканала во вторник, 14 мая, злоумышленники подожгли машину, припаркованную у дома Карамитру, около двух часов ночи. Автомобиль сгорел полностью за считаные минуты.

На место пожара оперативно прибыли спасательные службы, поэтому распространение огня удалось предотвратить.

Источники СМИ связывают поджог машины с делом террориста Димитриса Куфонтинаса, осужденного на 11 пожизненных сроков главаря и главного палача террористической организации «17 ноября».

22 марта в полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату. ЧП произошло около 3:30 ночи. Правительство Греции осудило нападение, заявил глава греческого МИДа Георгий Катругалос. Он связался с посольством России и заверил, что власти страны примут все меры, чтобы такие «неприемлемые инциденты» не повторялись.

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