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Доход Теодора Курентзиса превышает 50 тыс. рублей в день

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Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Теодор Курентзис за прошлый год заработал 18,8 млн рублей (это 51 552 рубля в день). По информации регионального министерства культуры, в собственности дирижера нет ни квартир, ни земельных участков, ни автомобилей.

За ним закреплено право пользования домом площадью 360 кв. м и квартирой (29 кв. м), расположенными на территории РФ, отмечает ИА «Ура.ру». Оклад Теодора Курентзиса, который он получает как художественный руководитель театра, составляет 39% от общего дохода за год.

Помимо интереса к музыке композиторов эпохи барокко и классицизма, удачных опытов в области аутентичного исполнительства, Теодор Курентзис в своем творчестве уделяет большое внимание музыке наших дней. За последние несколько лет дирижер осуществил более 20 мировых премьер произведений российских и зарубежных авторов.

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