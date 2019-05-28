Прямой эфир

Светофоры на проспекте Ленина в Брянске установят до 1 июля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительстве Брянской области рассказали, что светофоры установят на проспекте Ленина в столице региона с 3 июня до 1 июля. Один электронный регулировщик появится на пересечении с бульваром Гагарина.

Второй будет работать в районе дома №63, напротив кафедрального собора. Расположенный поблизости нерегулируемый пешеходный переход будет ликвидирован. Третий светофор решено поставить возле дома № 101. Оба электронных регулировщика оборудуют кнопкой, передает NASHBRYANSK.RU. Эти работы проведут в рамках масштабного ремонта проспекта Ленина, центральной магистрали Брянска. Дорогу обновят от площади Партизан до улицы Дуки.

В Брянской области дорожный фонд увеличен до рекордной суммы и превысил 6 млрд рублей благодаря неиспользованным ассигнованиям и дополнительным средствам. В 2019 году будет обновлено около 530 км дорожного полотна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт проспекта Ленина и Советской улицы начинается в Брянске
Улицу Авиационную отремонтируют и расширят в Брянске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017