Светофоры на проспекте Ленина в Брянске установят до 1 июля

В правительстве Брянской области рассказали, что светофоры установят на проспекте Ленина в столице региона с 3 июня до 1 июля. Один электронный регулировщик появится на пересечении с бульваром Гагарина.

Второй будет работать в районе дома №63, напротив кафедрального собора. Расположенный поблизости нерегулируемый пешеходный переход будет ликвидирован. Третий светофор решено поставить возле дома № 101. Оба электронных регулировщика оборудуют кнопкой, передает NASHBRYANSK.RU. Эти работы проведут в рамках масштабного ремонта проспекта Ленина, центральной магистрали Брянска. Дорогу обновят от площади Партизан до улицы Дуки.

В Брянской области дорожный фонд увеличен до рекордной суммы и превысил 6 млрд рублей благодаря неиспользованным ассигнованиям и дополнительным средствам. В 2019 году будет обновлено около 530 км дорожного полотна.