Ремонт проспекта Ленина и Советской улицы начинается в Брянске

В Советском районе Брянска со следующей недели стартует ремонт дорог на проспекте Ленина, улицах Советской и Спартаковской.

Согласно данным подрядчиков, никаких препятствия для оперативного выполнения работ нет. Как напоминает интернет-газета «Брянские новости», Советская улица изуродована несколько лет назад во время строительства большого канализационного коллектора.

В Брянской области дорожный фонд увеличен до рекордной суммы и превысил 6 млрд рублей благодаря неиспользованным ассигнованиям и дополнительным средствам. В 2019 году будет обновлено около 530 км дорожного полотна.