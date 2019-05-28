В Ульяновской области упал самодельный легкомоторный самолет. Об этом 28 мая сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Воздушное судно было под управлением бывшего пилота авиакомпании «Волга-Днепр» 1954 года рождения. Он из Ульяновской области, создал это воздушное судно и проводил его испытания на заброшенном аэродроме в Бряндино», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным телеканал РЕН ТВ, пилот погиб. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.