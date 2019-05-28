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Крыло и части двигателя разбившегося F-35A ВВС Японии нашли на дне океана

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Фото: commons.wikimedia.org
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Японские военные спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя самолета F-35A ВВС страны, который 9 апреля упал в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Об этом сообщил во вторник, 28 мая, министр обороны Японии Такэси Ивая.

По его словам, найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали. Ивая добавил, что на дне еще имеются разбросанные фрагменты самолета, передает ТАСС.

Причины гибели новейшего самолета по-прежнему неизвестны.

F-35A пропал с экранов радаров во время учебного полета с базы ВВС Японии Мисава 9 апреля. Перед этим машина прошла проверку, никаких неисправностей выявлено не было. На борту находился один человек.

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