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В Сети появились видео с места крушения истребителя F-16

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Фото: TASS/Zuma
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В Интернете появились видео, на котором запечатлен момент крушения американского истребителя F-16. Один ролик демонстрирует, как самолет падает на крышу склада, второй сняли уже после падения в поврежденном ангаре.

Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии в пятницу, 17 мая, недалеко от авиабазы. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа гидросистемы во время посадки.

Пилот катапультировался и приземлился на территории военной базы, его доставили в больницу. Серьезных травм он не получил, сообщает ABC News. На земле в результате ЧП никто не пострадал.

В апреле военный самолет потерпел крушение в Японии. Истребитель пятого поколения F-35A пропал с радаров, когда совершал учебный полет над Тихим океаном.

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