В Сети появились видео с места крушения истребителя F-16

В Интернете появились видео, на котором запечатлен момент крушения американского истребителя F-16. Один ролик демонстрирует, как самолет падает на крышу склада, второй сняли уже после падения в поврежденном ангаре.

“That’s a military airplane in our building.”



Video shows inside a Southern California warehouse after military officials say an F-16 crashed into the building. The pilot was able to eject and is believed to be okay. No other injuries reported. https://t.co/aQODahwync pic.twitter.com/0zryYt8xGK — ABC News (@ABC) 17 мая 2019 г.

Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии в пятницу, 17 мая, недалеко от авиабазы. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа гидросистемы во время посадки.

Пилот катапультировался и приземлился на территории военной базы, его доставили в больницу. Серьезных травм он не получил, сообщает ABC News. На земле в результате ЧП никто не пострадал.

В апреле военный самолет потерпел крушение в Японии. Истребитель пятого поколения F-35A пропал с радаров, когда совершал учебный полет над Тихим океаном.