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В СНБО Украины сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что из администрации президента страны исчезли серверы с секретной информацией. Об этом он рассказал на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

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«Это ситуационная комната администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены... Как видите, всё было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине», — цитирует Данилюка «Интерфакс».

По его словам, в комнате во время совещаний использовалась информация из секретных источников, она должна была храниться на серверах в соседнем помещении — сейчас оно тоже опустошено.

«Что произошло с серверами, на которых хранилась секретная информация?» — пишет Данилюк.

Ранее, 19 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс передачи власти новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому должен пройти без внутриполитических потрясений.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил Порошенко.

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