Бизнес без барьера: общественные организации получат налоговые льготы

Правительство разработало поправки к законопроекту, которые гарантируют общественным организациям, где работают инвалиды, включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Как сообщили «Известиям» в аппарате кабинета министров, Минэкономразвития подготовило соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Это позволит организациям получить налоговые льготы и воспользоваться надзорными каникулами.

Согласно документу, к субъектам МСП будут относиться организации, созданные общероссийскими объединениями инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит из собственных вкладов. Численность инвалидов должна составлять не менее 50% от общего количества работников. Попав в реестр, подобные компании смогут претендовать на налоговые послабления и надзорные каникулы.

Проблемы по включению организаций инвалидов в списки малых и средний предприятий изначально связаны с изменением закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в 2016 году. Тогда законодательно не были исправлены отсылочные нормы в законе о социальной защите инвалидов. Это вызвало неоднозначное толкование норм налоговыми органами.

В большинстве случаев общественные организации инвалидов не включали в реестр МСП. В 2018 году ряд депутатов подготовили законопроект, который был призван исправить ситуацию. Он прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас же правительство готово поддержать документ, но с некоторыми условиями.

Как рассказали «Известиям» в аппарате правительства, по мнению Минэкономразвития, Минфина, Минтруда, Минюста и ФНС, в действующей редакции парламентского законопроекта недостаточно регуляторных мер. Именно поэтому были подготовлены правительственные поправки.

Например, в настоящее время в информационных ресурсах налоговых служб отсутствует оперативная информация о структуре занятости в организациях, созданных общероссийскими общественными объединениями инвалидов. Законодательно такая норма не предусмотрена. Правительство предлагает проводить ежегодную актуализацию сведений по таким организациям и предусмотреть переходный период для уточнения этого перечня предприятий МСП.

Также Минэкономразвития предлагает гармонизировать статьи федеральных законов «О социальной защите инвалидов в РФ» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Ведомство считает, что необходимо предусмотреть неукоснительное распространение механизмов по включению таких организаций в перечень МСП при соблюдении всех необходимых условий.

— В России примерно миллион инвалидов трудоспособного возраста сегодня не имеют работы. Конечно, мы приветствуем любые меры поддержки людей с ограниченными возможностями, потому что фактически речь идет о создании предприятий малого и среднего бизнеса, — считает эксперт ОНФ по социальным вопросам и делам инвалидов, генеральный директор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. — В системе госзакупок для малых предприятий существуют специальные тендеры. Поэтому компании, в которых работают инвалиды, смогут в них участвовать. А привлекая таких сотрудников, они обеспечат их работой, благодаря чему уровень их занятости может повыситься.

По его словам, в целом необходимо стимулировать работодателей, чтобы они брали инвалидов на работу, потому что это более широкий рынок. А от правительства ждут комплексного подхода к решению проблемы трудоустройства и занятости людей с ограниченными возможностями здоровья.