В степях саммита: главы РФ и Белоруссии пообщаются в Нур-Султане

На полях саммита Евразийского экономического союза планируются двусторонние переговоры президентов России и Белоруссии. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Эксперты полагают, что в рамках этой встречи главы государств обозначат свои позиции по транзиту и переработке энергоносителей, согласуют общую политику взаимоотношений с Украиной и обсудят вопросы дальнейшего развития ЕврАзЭс, ОДКБ и Таможенного союза.

На юбилейном саммите ЕврАзЭс, который пройдет 29 мая в Нур-Султане, соберутся все лидеры стран союза. Они подведут итоги деятельности объединения за пять лет, прошедшие с его образования. В рамках саммита состоятся и двусторонние переговоры. У президента России Владимира Путина, например, запланирована отдельная двусторонняя встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко «на полях общих мероприятий», сообщил «Известиям» Дмитрий Песков.

В этом разговоре стороны обозначат свои позиции по транзиту и переработке энергоносителей, полагает глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. Также, по его мнению, на встрече может быть согласована общая политика взаимоотношений с Украиной.

Президенты обсудят не только двусторонние отношения, но и в целом международную повестку, согласен глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Это вопросы дальнейшего развития ЕврАзЭс и других организаций, куда входят Россия и Белоруссия — ОДКБ, Таможенный союз. Вокруг взаимоотношений двух дружественных стран много эмоций и разговоров о том, что якобы они не складываются. На самом деле, Александр Лукашенко в свойственной ему манере иногда позволяет себе эпатажные высказывания, но принципиальных вопросов, которые бы угрожали союзническим отношением, нет, — уверен политолог.

Лидеры ЕврАзЭс приехали в Казахстан, чтобы подвести пятилетние итоги работы союза и наметить новые задачи, которые помогут им расширить взаимодействие друг с другом в различных областях. Обсуждаться будут экономические и социальные вопросы сотрудничества.

Во вторник президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Перед началом беседы экс-глава республики наградил российского лидера орденом «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева и напомнил, что основные мероприятия саммита запланированы на среду.

— Хочу выразить уверенность и надежду на то, что с вами в новом качестве, в качестве почетного председателя нашего объединения, мы будем продолжать работать вместе и еще многое сделаем на пути укрепления двусторонних отношений России и Казахстана и на путях развития интеграционного объединения, — отметил российский лидер.

К подписанию уже подготовлен проект Совместного заявления глав государств, входящих в союз. По сообщению пресс-службы Кремля, будут также утверждены основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов ЕврАзЭс на 2019–2020 годы и ряд документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике.

Как ранее сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, планируется подписать несколько соглашений. Это, в частности, документы, регулирующие вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизм контроля товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.

В Евразийской экономической комиссии «Известиям» подтвердили планы подписания договора о формировании общего электроэнергетического рынка.



В саммите, помимо глав государств, входящих в ЕврАзЭс (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), примут участие президент Молдавии Игорь Додон и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.