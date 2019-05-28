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Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

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Фото: youtube.com
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Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.

Главной героиней клипа на песню «Кабриолет» стала телеведущая Алла Михеева. По сюжету девушка стала невестой Сергея Шнурова, которая мчится к нему по Васильевскому острову через недостроенный мост, уточняет НСН.

Режиссером клипа выступила лауреат нескольких кинопремий Анна Пармас, известная свой работой над проектом «Осторожно, модерн!».

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» после завершения финального стадионного тура коллектива. Тур стартует 4 июня в Калининграде, после этого группа выступит в Москве 14 июня на стадионе «Открытие Арена». Всего запланировано девять концертов в российских городах.

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