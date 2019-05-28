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Самый теплый день года зафиксировали в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вторник, 28 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на метеобюро столицы.

Отмечается, что температура воздуха на базовой станции ВДНХ к 13:00 прогрелась до +26,9 градуса. Предыдущий температурный максимум 2019 года в столице был зафиксирован 22 мая. Тогда воздух прогрелся до +26,4 градуса, пишет «Газета.ру».

Температурный рекорд для 28 мая был зафиксирован в Москве в 2007 году, когда температура воздуха в мегаполисе составила +33,2 градуса.

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