Самый теплый день года зафиксировали в Москве

Вторник, 28 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на метеобюро столицы.

Отмечается, что температура воздуха на базовой станции ВДНХ к 13:00 прогрелась до +26,9 градуса. Предыдущий температурный максимум 2019 года в столице был зафиксирован 22 мая. Тогда воздух прогрелся до +26,4 градуса, пишет «Газета.ру».

Температурный рекорд для 28 мая был зафиксирован в Москве в 2007 году, когда температура воздуха в мегаполисе составила +33,2 градуса.