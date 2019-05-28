Средний размер взятки в Оренбургской области вырос до 214 тыс. рублей

Прокуратура Оренбургской области обнародовала статистику по коррупционным преступлениям. Их стало больше на 1,1%. Выросли и суммы взяток. Удельный вес нарушений данной категории в общей структуре преступности составил 2,1%.

За первый квартал 2019 года выявлено 23 случая получения взятки и еще 42 факта дачи взятки. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го вымогать деньги стали реже, а вот предлагать — чаще. Общая сумма полученных взяток составила 4,93 млн рублей (прошлый год — 2,353 млн рублей), средняя сумма получения взятки – 214,3 тыс. рублей (51,1 тыс. рублей в 2018 году). РИА «Оренбуржье». Наибольшее количество коррупционных преступлений зафиксировано в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Бузулуке.

Напомним, средний размер взятки в Российской Федерации за девять месяцев 2018 года составляет 610 тыс. рублей. Такие цифры сообщил 18 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. В общей сложности правоохранительные органы выявили 1,8 млрд рублей незаконных подношений.