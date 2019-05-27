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Генпрокуратура задумала взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей. Об этом сообщается 27 мая на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»).

По данным Генпрокуратуры, в результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей.

Помимо Пушкарева, иск предъявляется еще восьми соответчикам.

В апреле Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 год Пушкарев получал взятки, общая сумма которых составила 75 млн рублей. Кроме того, близкие родственники градоначальника получили дивиденды в размере 471,7 млн рублей от группы компаний «Востокцемент», которая поставляла материалы МУП «Дороги Владивостока», выигравшему конкурс благодаря содействию Пушкарева.

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