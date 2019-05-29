Эксперты рассказали о росте площади продаваемых в России квартир

Средняя площадь продаваемых квартир в России за год выросла на 2% — до 55,2 кв. м. При этом малогабаритное жилье стало еще меньше, говорится в исследовании «Авито. Недвижимость».

Средняя площадь продаваемых квартир превышает 60 кв. м только в Москве (65,6 кв. м) и Санкт-Петербурге (61,3 кв. м), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Квартиры-студии стали меньше в 15 из 23 крупнейших российских городов. Больше всего сокращение заметно в Москве — 18% на вторичном рынке, до 24,7 кв. м, и на 7% на первичном рынке, до 28,9 кв. м.

Самые большие по площади квартиры выставлены на продажу в городах с наиболее высоким доходом. В Москве средняя площадь жилья на вторичном рынке составляет 70,1 кв.м, на первичном — 61,4 кв.м, в Санкт-Петербурге — 70,8 кв.м и 52,3 кв.м соответственно. Казань входит в тройку лидеров по размеру квартир с 60,9 кв.м на вторичном рынке и 54,6 кв.м на первичном.

«Стоимость квадратного метра в студиях традиционно выше, чем в других форматах жилья. Но благодаря небольшим размерам они остаются наиболее доступным типом квартир. Для их потенциальных владельцев цена важнее, чем для клиентов, приобретающих более просторные квартиры», — пояснил управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

На фоне роста цен покупатели пытаются экономить на площади. Более платежеспособный слой населения если и экономит, то за счет локации и других параметров, сказал он.