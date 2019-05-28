Лагерь для детей-инвалидов организуют в Татарстане

В Татарстане создадут отдельный лагерь для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. Власти планируют предусмотреть размещение несовершеннолетних с родителями.

Работы ведутся в рамках президентской программы капитального ремонта «Лето — детям». Один из лагерей планируется приспособить под нужды детей-инвалидов. Об этом сообщает InKazan.ru. Предполагается, что базовый лагерь будет находиться в Бугульме.

Идею организации специализированного отдыха высказала учредитель общественной организации приемных семей Татарстана «Мы вместе!» Татьяна Степанова. По ее словам, в отдельных случаях приемные дети с тяжелыми заболеваниями не имеют возможности отправиться на отдых без родителей. В Татарстане на текущий момент нет инфраструктуры для такого отдыха, однако существуют отдельные смены в лагерях.