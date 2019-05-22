Новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест» стартует в Татарстане

В Казани с 1 июня начнется новый сезон волонтерского фестиваля-движения по сохранению исторической среды «Том Сойер Фест». В этом году добровольцы планируют отреставрировать дом 12 на улице Калинина. Он не является памятником архитектуры, но представляет историческую средовую застройку.

Как рассказала помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, чьи слова приводит ИА «Татар-информ», объект деревянного зодчества с резными наличниками волонтеры будут ремонтировать в течение июня, а в июле и августе займутся еще двумя деревянными домами.

Балтусова напомнила, что в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников ожидают от федеральных властей ответа на предложения по регламенту участия добровольцев в работах со зданиями в статусе объектов культурного наследия. Татарстан могут сделать пилотной площадкой проекта и отработать в нем порядок привлечения волонтеров к подобным реставрационным работам.