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Штрафы на 2,2 млн рублей выписали в лесном фонде Иркутской области

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Порядка 2,2 млн рублей должны выплатить нарушители правил пожарной безопасности в Иркутской области. Инспекторы составили 239 протоколов об административных правонарушениях.

С начала пожароопасного сезона было проведено более 1,3 тыс. контрольно-проверочных мероприятий. В отношении нарушителей составлено 239 протоколов, наложено 163 штрафа на сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

За последние сутки в регионе ликвидировано два пожара общей площадью 75 га. В борьбе с природными пожарами было задействовано 24 пожарных-десантника, 198 сотрудников лесной охраны, 109 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли самолеты Ан-2 и легкомоторные самолеты.

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