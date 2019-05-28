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Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерти и торнадо

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После периода аномальной жары в Москве, которую пообещали синоптики на текущей неделе, в столичном регионе могут возникнуть торнадо или смерчи. Об этом предупредил замдиректора Института физики атмосферы им. А.Обухова РАН Владимир Семенов.

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По его словам, сейчас земля всё еще влажная и в этом случае высокие температуры спровоцируют сильное испарение и накопление влаги в атмосфере.

«То есть, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Как пояснил Семенов, в течение лета такие опасные природные явления могут формироваться, если жара устанавливается на десять и более дней. При этом вероятность возникновения смерчей и шквалов остается вплоть до сентября-октября, когда атмосфера станет более устойчивой.

Он также добавил, что сейчас самый опасный момент для появления этих погодных явлений, пишет «Газета.ру».

Между тем, 28 мая может стать самым теплым днем с начала года. В Москве столбики термометров покажут +28 градусов, по области — до +29 градусов, отмечает НСН. Ветер прогнозируется юго-западный, 5–10 м/с.

В мае синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что в Москве июнь будет умеренным и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая.

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