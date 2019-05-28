Пенсионерка пострадала при наезде поезда в Краснодарском крае

81-летняя женщина получила травмы при наезде грузового поезда в Краснодарском крае. Пенсионерка пыталась перейти пути перед проходящим составом.

Инцидент произошел на перегоне «Краснодар-2 – Краснодар-1» в районе Садового моста. По данным следствия, 81-летняя женщина пыталась перейти железнодорожные пути. Машинист заметил пенсионерку и применил экстренное торможение, сообщают «Кубанские новости».

В результате наезда женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом правой руки. Она госпитализирована в Краснодаре. По факту происшествия следователи проводят проверку и опрашивают машинистов и родственников пострадавшей.