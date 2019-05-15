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Мужчина выжил после падения под поезд в Московском метрополитене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Гражданин Молдавии выжил после падения под поезд на станции «Таганская» Кольцевой линии столичного метро. Мужчина отделался только переломом левой ноги. Об этом в среду, 15 мая, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент с пассажиром произошел в 13:02 мск, сообщает телеканал «360». Машинист увидел на рельсах упавшего мужчину и применил экстренное торможение. Однако состав по инерции наехал на пассажира.

С пути сняли напряжение через пять минут после происшествия, чтобы достать пострадавшего. Медики, прибывшие на место, заявили, что у мужчины сломано левое бедро. Его отправили в НИИ имени Склифосовского.

Движение поездов восстановили в 13:12.

Сотрудники полиции опросили машиниста электропоезда и очевидцев произошедшего.

8 мая житель Московской области выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии метро. Мужчина не получил травм. Его передали сотрудникам психиатрических служб.

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