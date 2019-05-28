Турция объявила об антитеррористической операции в Ираке

Анкара начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом говорится во вторник, 28 мая, в заявлении турецкого минобороны, опубликованном на сайте ведомства.

Действия военных направлены на разрушение пещер и укрытий, которые используют террористы, и на их нейтрализацию. «В рамках операции «Лапа» 27 мая 2019 года после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака», — отметили в сообщении.

Поддержку сухопутным подразделениям с воздуха осуществляют вертолеты АТАК. Также минобороны Турции разместило видео и фото ударов по позициям террористов.

Армия Турции наносит точечные удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Партия признана Анкарой террористической организацией. С 1984 года РПК ведет вооруженную борьбу за предоставление автономии населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

По разным данным, численность курдов колеблется от 20 до 40 млн человек во всем мире. В Турции их проживает около 15 млн, в Ираке — 7 млн, в Иране — 3,5 млн, в Сирии — 1,8 млн.