Прямой эфир

Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рак желудка у пациентов в России выявляется в 40% случаев на поздней стадии из-за сложностей в постановке диагноза. Об этом заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина профессор Сергей Тюляндин.

Банковское тело: ученые собрали коллекцию «живых» раковых опухолей
Хранилище биологических материалов человека необходимо для тестирования новых онковакцин и разработки диагностических панелей

«Рак желудка — социально-важная проблема в онкологии, потому что это одна из наиболее частых злокачественных опухолей в российской популяции, где-то около 37–40 тыс. человек ежегодно заболевает», — цитирует специалиста «РИА Новости».

По его словам, почти в половине случаев данный тип рака обнаруживают на последней стадии. Тюляндин отметил, что в таких случаях существующие на сегодняшний день стандартные методы лечения не столь успешны, и средняя продолжительность жизни больных с метастатическим процессом составляет 12 месяцев. При этом онколог добавил, что сейчас большая надежда на лечение пациентов с поздней стадией рака желудка возлагается на новый таргетный препарат.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, это связано с появлением у граждан страны возможности отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный онколог назвал повышающие риск рака еду и привычки
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017