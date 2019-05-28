Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка

Рак желудка у пациентов в России выявляется в 40% случаев на поздней стадии из-за сложностей в постановке диагноза. Об этом заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина профессор Сергей Тюляндин.

«Рак желудка — социально-важная проблема в онкологии, потому что это одна из наиболее частых злокачественных опухолей в российской популяции, где-то около 37–40 тыс. человек ежегодно заболевает», — цитирует специалиста «РИА Новости».

По его словам, почти в половине случаев данный тип рака обнаруживают на последней стадии. Тюляндин отметил, что в таких случаях существующие на сегодняшний день стандартные методы лечения не столь успешны, и средняя продолжительность жизни больных с метастатическим процессом составляет 12 месяцев. При этом онколог добавил, что сейчас большая надежда на лечение пациентов с поздней стадией рака желудка возлагается на новый таргетный препарат.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, это связано с появлением у граждан страны возможности отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.